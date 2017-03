Johnny Hallyday : Malgré son cancer, il va remonter sur scène !

Alors que Johnny Hallyday a lui-même annoncé, mercredi 8 mars, qu'il était traité pour un cancer, l'inquiétude était grande du côté des fans, pour sa santé d'abord, mais aussi concernant ses projets. En effet, il est attendu prochainement sur la tournée des Vieilles Canailles. Que son public se rassure, il devrait monter sur scène !

La tournée des Vieilles Canailles avec Jacques Dutronc, Eddy Mitchell et Johnny Hallyday est donc bel et bien maintenue début juin, a affirmé jeudi à l'AFP la société de production Décibels Prod. "Rien ne change. Rendez-vous est pris le 10 juin à Lille [première date de la tournée, NDLR], l'artiste a hâte d'y être", a déclaré un responsable de la société de production de la tournée sous couvert de l'anonymat. La tournée des Vieilles Canailles, la seconde du genre, doit se terminer le 5 juillet à Carcassonne après être passée par une quinzaine de villes dont Bruxelles.

Johnny Hallyday, âgé de 73 ans, compte bien prouver à ses fans qu'il est toujours le Taulier. D'ailleurs, rassurant, il a affirmé que ses "jours n'étaient pas en danger". Dans la foulée, Claude Lelouch, en promotion pour le film Chacun sa vie dans lequel le chanteur joue et qui sort le 15 mars, a lui aussi donné des nouvelles positives.

Si Johnny Hallyday n'a pas précisé la nature du cancer pour lequel il est traité à Los Angeles, où il vit la majeure partie de l'année avec sa femme Laeticia et leurs filles Jade (12 ans) et Joy (8 ans), il semblerait qu'il s'agisse d'un cancer du poumon, selon les informations parues dans les magazines Closer et Ici Paris, en kiosques ce jeudi 9 mars 2017.

Thomas Montet