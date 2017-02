EXCLU - Johnny Hallyday prend la pose avec ses sosies pour "Chacun sa vie"

Après Salaud on t'aime, Johnny Hallyday retrouve Claude Lelouch pour Chacun sa vie. Un long métrage au casting 5 étoiles, aussi riche qu'éclectique, dans lequel le Taulier tient son propre rôle – comme d'ailleurs dans le délirant Rock'n Roll de Guillaume Canet. Cette fois-ci, et comme la première bande-annonce le laissait entendre, il est question de sosie.

À un mois de la sortie en salles du film, nous vous proposons de découvrir en exclusivité une nouvelle image de ce film : Johnny rencontrant quelques-uns de ses sosies devant l'objectif de Valérie Perrin, la compagne de Claude Lelouch, photographe mais aussi dialoguiste et adaptatrice sur le film.

Le synopsis du film : Ils ne se connaissent pas, mais tous ont rendez-vous pour décider du sort d'un de leurs semblables. Avant d'être juges, avocats ou jurés, ils sont d'abord des femmes et des hommes au tournant de leurs existences, avec leurs rêves et leurs secrets, leurs espoirs et leurs limites, tous sous un même soleil, chacun avec sa part d'ombre. Dans une jolie ville de province, le temps d'un festival de jazz, la vie va jongler avec les destins...

Chacun sa vie, ou le mix de 12 histoires sur l'intime conviction, conduisant à une 13e, réunit plusieurs figures populaires du cinéma français. Jean Dujardin (héros de son très beau Un + Une) croise ainsi Antoine Duléry (croisé dans Tout ça... pour ça !), mais également l'avocat devenu acteur Éric Dupond-Moretti, l'humoriste Raphaël Mezrahi, le roi de la contrepèteries Stéphane de Groodt, mais aussi Nadia Farès, Marianne Denicourt, Christophe Lambert, Chantal Ladesou et sa belle-fille Pauline Lefèvre, Rufus, Gérard Darmon... On reprend sa respiration. Béatrice Dalle et Mathilde Seigner seront de la partie, tout comme Jean-Marie Bigard et sa chérie Lola Marois, Julie Ferrier, Déborah François et Samuel Benchetrit, Liane Foly, Francis Huster, Philippe Lellouche et sa femme Vanessa Demouy, Elsa Zylberstein, Vincent Perez ou encore Zinedine Soualem, Michel Leeb et William Leymergie. Rien que ça !

Chacun sa vie sortira en salles le 15 mars 2017.