Johnny Hallyday : Complice avec Jean Dujardin pour un tendre selfie

Infatigable Claude Lelouch. Le 15 mars prochain, le prolifique cinéaste français dévoilera sa dernière réalisation. Un long métrage intitulé Chacun sa vie, ou le récit de 12 histoires sur l'intime conviction, conduisant à une 13e.

Pour ce nouveau film, l'auteur d'Un homme et une femme ne s'est rien refusé et a mis sur pied une distribution exceptionnelle et improbable, à l'instar de la première image officielle sur laquelle Jean Dujardin (héros de son très beau Un + Une) pose avec Johnny Hallyday (vu dans Salaud on t'aime) et Antoine Duléry (croisé dans Tout ça... pour ça !). Ces trois acteurs, tous vus au moins une fois chez Lelouch, prennent un selfie.

Dans le reste de la distribution, on pourra croiser l'avocat Éric Dupond-Moretti, mais aussi l'humoriste Raphaël Mezrahi, le roi de la contrepètries Stéphane de Groodt, mais aussi William Leymergie. Nadia Farès, Marianne Denicourt, Christophe Lambert, Chantal Ladesou et sa belle-fille Pauline Lefèvre, Rufus, Gérard Darmon, Béatrice Dalle ou encore Mathilde Seigner seront de la partie. On croisera également Jean-Marie Bigard et sa chérie Lola Marois, Julie Ferrier, Déborah François, Liane Foly, Francis Huster, Philippe Lellouche et sa femme Vanessa Demouy, Elsa Zylberstein, Vincent Perez ou bien Zinedine Soualem. Rien que ça !