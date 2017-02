Johnny Hallyday : Laeticia, Jade et Joy joliment assorties, malgré une blessure

Egalement au casting de Rock'n'roll, Maxim Nucci s'associe une nouvelle fois à Johnny Hallyday. Fidèle collaborateur du chanteur depuis la sortie de Jamais seul en 2011, l'ex de Jenifer travaille avec le monument de la chanson française sur son nouvel album attendu pour l'automne prochain, qui succédera à De l'amour sorti en 2015. "On a commencé à travailler, on doit se revoir bientôt. Je dois lui ramener de nouvelles chansons et on va prendre le temps de faire un bon disque. C'est sa volonté d'être dans une musique qui a bercé sa vie, la musique qu'il affectionne par dessus tout, donc on travaille dans cette direction", a confié tout récemment l'artiste à RTL.