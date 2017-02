Maxim Nucci et Isabelle Ithurburu : Deux beaux amoureux "rock'n roll"

Maxim Nucci (Yodelice) et la présentatrice et journaliste Isabelle Ithurburu continuent de filer le parfait amour depuis qu'ils ont officialisé dans les tribunes de Roland-Garros en mai dernier. Depuis, les tourtereaux ont été vus aux Sportel Awards à Monaco en octobre, puis au 70e anniversaire des amis de CARE le mois suivant. Lundi 13 février, lors de l'avant-première du film Rock'n Roll, le couple s'est offert l'un de ses premiers tapis rouges en amoureux.

Venue soutenir son chéri qui joue dans le film, Isabelle Ithurburu avait opté pour un look alliant décontraction chic avec des talons et un côté plus rock avec un perfecto de circonstance. Auprès d'elle, l'irrésistible Maxim Nucci a donné dans l'élégance. Après avoir posé devant les photographes, le beau brun et la journaliste sportive qui anime Le Tube depuis septembre ont quitté le photocall main dans la main.

Sous les yeux de son amoureuse, le chanteur-auteur-compositeur-interprète a ensuite rejoint son pote Guillaume Canet, qui le dirige et à qui il donne la réplique dans Rock'n Roll, mais aussi Marion Cotillard, Camille Rowe et toute l'équipe du film. L'interprète de Yodelice est apparu les traits tirés, probablement la conséquence de son séjour américain durant lequel il a enregistré et chanté aux côtés de Jain lors du Late Show with Stephen Colbert, avant de revenir en France. L'ex de Jenifer, qui lui a donné un petit Aaron Nouchy (12 ans), était également aux Victoires de la musique quelques jours plus tôt, pour assister au triomphe de sa protégée Jain qui a notamment remporté le prix de l'Artiste féminine de l'année. Non sans déclencher chez lui quelques larmes...