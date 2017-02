Victoires 2017 : Jain triomphe, Maxim Nucci très touché par sa protégée

"Je n'ai rien préparé, je ne pensais pas du tout gagner. Je pensais que ça allait être la grande Véronique Sanson, du coup..." Dès ses premiers mots - chahutés par l'émotion - de lauréate de la Victoire de la Musique 2017 de l'interprète féminine de l'année, Jain a rappelé pourquoi le public l'a plébiscité depuis un an et sa nomination dans la catégorie Révélation : avec candeur et avec allure, elle a touché les gens au coeur.

Préférée à Véronique Sanson, devancée pour la deuxième fois d'affilée dans la catégorie reine (l'an dernier, Yaël Naim avait été couronnée), la chanteuse, qui vient de fêter ses 25 ans, était tout simplement bouleversée par cet honneur reçu sur la scène du Zénith de Paris vendredi 10 février 2017.

Récompensée quelques dizaines de minutes plus tôt d'une première Victoire pour le clip de Makeba, Jain avait laissé la parole à son duo de réalisateurs (l'un d'eux en a profité pour passer un vibrant message citoyen). Cette fois, elle n'a pas éludé l'exercice : "Merci beaucoup pour cette année incroyable, merci aux Victoires qui m'ont fait découvrir au grand public l'année dernière et qui m'ont beaucoup aidée. Merci à ma famille, à mes parents, à mes soeurs, a-t-elle commencé, au bord des larmes. Je voudrais remercier évidemment mon manager, Cyril, avec qui je travaille depuis les tout débuts et qui continue à croire en moi beaucoup plus que moi-même. Je voudrais aussi remercier Maxim Nucci, qui est un artiste absolument incroyable et un producteur génial, avec qui j'adore travailler. C'est juste simple artistiquement, on s'entend bien. (...) Et surtout merci beaucoup, je ne pensais pas qu'un album aussi multiculturel allait plaire en France et ça a été le cas. Vous me donnez beaucoup d'espoir."

Maxim Nucci, alias Yodelice, qui avait déjà vécu de grands moments aux Victoires 2016 grâce au triomphe de l'album De l'amour écrit avec et pour Johnny Hallyday, était naturellement présent dans le public et était extrêmement émue en entendant les mots de sa protégée.

Pour quelqu'un qui n'avait rien préparé, c'était effectivement pas mal du tout...