Laeticia Hallyday : "Bonne Etoile" comblée et émue au côté d'Hélène Darroze

Le 14 mars, le groupe Clarins organisait dans les salons de l'hôtel Salomon de Rothschild à Paris la 20e édition de son prix Clarins, un award qui récompense chaque année une femme s'engageant pour la protection des enfants en souffrance. En parrainant ces femmes, Clarins s'engage à soutenir des projets médicaux, humanitaires, environnementaux et éducatifs dans le monde entier. En 2017, c'est Laeticia Hallyday qui a été primée. Retour sur cette belle soirée autour de l'épouse de Johnny Hallyday.

Un rayon de soleil dans un timing compliqué. Alors que l'on apprenait le cancer contre lequel se bat Johnny, Laeticia Hallyday a pris part à la soirée du Prix Clarins pour l'enfance. Radieuse, la superbe femme engagée de 42 ans a été honorée en tant que nouvelle femme de coeur pour son association La Bonne Étoile. Son sourire en disait long, aux côtés des membres de son association dont sa partenaire depuis le début, la chef Hélène Darroze, avec qui elle avait créé l'association après avoir été ambassadrice de l'UNICEF.

Comblée et émue par cet honneur, Laeticia Hallyday a rappelé le but de La Bonne Étoile, qui n'est autre que de changer le quotidien des enfants laissés pour compte, souvent orphelins, atteints de maladies ou de handicaps, et de leur offrir une vie décente. Écoles, orphelinats, dispensaires pédiatriques, participation à l'aide d'urgence alimentaire... Laeticia n'a eu de cesse, durant ces quatre dernières années, de faire aboutir d'importants projets au Vietnam et d'offrir du concret à tous ces enfants en souffrance.

Laeticia Hallyday, elle-même mère de deux filles adoptées (Jade et Joy), a ainsi rejoint un prestigieux casting de femmes de coeur Clarins, dont plusieurs d'entre elles étaient présentes - Catherine Enjolet (2004), Muriel Hermine (2008), Christine Janin (1997), Nathalie Noah (1998), Muriel Hattab (2016), Laurence Ligier (2005), Francine Leca (1999), Céline Charloux (2003), Malika Bellaribi-Le Moal (2011). Pendant ce temps, Hélène Darroze posait avec Hoda Roche et Anne Marcassus, productrice et pilier des Enfoirés depuis plus de 30 ans.

D'autres invités avaient répondu à l'invitation de Christian Courtin-Clarins (président du conseil de surveillance de Clarins) et du Dr Olivier Courtin-Clarins (président du directoire de Clarins), que ce soit des membres de la famille tels que Virginie et Jenna Courtin-Clarins, ou des personnalités du cinéma entre Jean Reno (avec sa femme Zofia) et Franck Dubosc (avec sa compagne Danièle), de la télévision (Ariel Wizman), du sport (Camille Lacourt, Dimitri Szarzewski) ou de la musique (Joyce Jonathan). On a également croisé la créatrice de Stone, Marie Poniatowski (vue avec son mari Pierre Rambaldi), Laurence Jenkell (plasticienne contemporaine française, créatrice de la sculpture Bonbon), Benjamin Patou (PDG de Moma Group), Chantal Thomass, la modeuse Caroline de Maigret, le publicitaire Hervé Brossard, la directrice générale de Dior Sylvie Rousseau ou encore la journaliste Marine Jacquemin.