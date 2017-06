Johnny Hallyday : Son coup de gueule pour défendre sa femme et sa fille !

Il a beau avoir d'autres chats à fouetter, Johnny Hallyday, très proche des siens, ne veut pas rester les bras ballants quand son clan est visé. Ainsi, particulièrement agacé par la couverture du dernier numéro de Voici, il a poussé un coup de gueule. La suite se passera au tribunal...

Depuis qu'il est dans le show-business, Johnny s'est habitué aux rumeurs les plus folles, sa mort ayant par exemple été annoncée des dizaines de fois par certains magazines à sensation. Il n'empêche qu'il ne faut pas trop le chercher non plus... Alors que Voici affirme que sa femme Laeticia Hallyday et sa fille aînée Laura Smet (issue de sa précédente union avec Nathalie Baye, dont il est resté proche) seraient en guerre au point que "son clan se déchire", il a tenu à taper du poing sur la table.

Sur son compte Twitter, Johnny Hallyday a partagé la couverture de Voici et a ajouté en commentaire : "Les amis, ne lisez pas cette merde." Au moins, ça a le mérite d'être clair... Dans la foulée, Laura Smet a annoncé, par le biais de son avocat, qu'elle allait attaquer le magazine Voici pour "atteinte à la vie privée". "Les informations mensongères et particulièrement malveillantes à l'égard de Laura Smet contenues dans le n°1546 du magazine Voici, publiées à des fins mercantiles, témoignent d'une rare volonté de nuire et d'une indécence lamentables", a déclaré maître Hervé Temime dans un communiqué. Une demande de réparation "à hauteur du préjudice considérable subi par Laura Smet sera formulée", a informé l'avocat.

Cette supposée mésentente est surprenante puisque les deux femmes se voient régulièrement depuis des années et encore plus depuis que Johnny est traité à Los Angeles pour un cancer des poumons. Le chanteur, qui a récemment fêté ses 74 ans - anniversaire auquel tous ses enfants assistaient dans la joie et la bonne humeur -, a tenu parole en assurant les représentations de la tournée Vieilles Canailles, actuellement un peu partout en France. Le spectacle fera notamment escale à Paris les 24 et 25 juin. D'ailleurs, le show du 24 sera retransmis en direct par RTL et TF1.