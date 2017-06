Les Vieilles Canailles : Très émue, Laeticia Hallyday évoque le cancer de Johnny

Elle est à ses côtés depuis le début de la nouvelle tournée des Vieilles Canailles lancée le 10 juin dernier à Lille, qui s'achèvera le 5 juillet prochain à Carcassonne. Laeticia Hallyday se trouvait, bien évidemment, dans les tribunes de l'AccorHotels Arena de Paris samedi 24 juin à l'occasion du concert événement de son époux Johnny Hallyday et de ses deux grands amis Eddy Mitchell et Jacques Dutronc diffusé en direct sur TF1. Tout comme pour la date de ce soir (dimanche 25 juin), le show très attendu affichait complet.

Quelques minutes avant l'arrivée des trois légendes de la chanson française sur scène, Laeticia Hallyday a accordé quelques secondes d'interview à Nikos Aliagas, chargé du lancement du concert des Vieilles Canailles. Face à la caméra, la maman de Jade et Joy (également présentes dans les tribunes) n'a pu contenir son émotion en évoquant le retour sur scène de Johnny Hallyday dans un contexte très particulier : celui de la lutte contre la maladie, un cancer des poumons diagnostiqué à l'automne dernier et officialisé au mois de mars. "C'est une émotion particulière, encore plus sur cette tournée-là. Parce que Johnny a maintenant un combat qu'il mène avec courage, dignité et force. Ses deux amis de toujours le soutiennent et lui donnent une force incroyable", a-t-elle déclaré, les larmes aux yeux.

Parce que la musique et le rock étaient à l'honneur hier soir, Laeticia Hallyday a vécu avec intensité ce concert parisien des Vieilles Canailles, particulièrement touchée lors du solo de son mari sur son tube Gabrielle qui a levé les foules. "Gabrielle en famille c'est magique #LesVieillesCanailles sur @TF1 en direct", a-t-elle posté sur Twitter, message accompagné d'une courte vidéo dans laquelle David Hallyday, le fils aîné de Johnny, apparaît aux côtés de son épouse Alexandra Psstor et leur fils Cameron. Sa fille Laura Smet ne pouvait, quant à elle, pas assister au concert pour cause de tournage.

Avant d'entonner Le Pénitencier, Johnny Hallyday a d'ailleurs eu quelques mots pour son clan : "Ce soir, j'aimerais saluer Laeticia, ma femme, faire un baiser à mes filles, Jade et Joy, dire à mon fils David que je l'aime et à mon petit-fils, son fils, que je l'aime également."