Fort Boyard : Énora Malagré sur les cylindres, les premières images dévoilées !

Les nouveaux épisodes de Fort Boyard seront diffusés dès samedi 24 juin sur France 2. Et, à l'approche du coup d'envoi de cette saison 2017 du programme, le pré-générique a été dévoilé. Sur ces premières images, Énora Malagré, Bertrand Chameroy, Magloire, Vincent Lagaf', Camille Cerf ou encore Capucine Anav se retrouvent en posture délicate...

Ainsi, Énora Malagré a visiblement été désignée pour tenter de réussir l'épreuve des cylindres. Dans une pièce, l'ex-chroniqueuse de Touche pas à mon poste doit progresser à califourchon sur des cylindres de tailles différentes pour arriver à décrocher une clé. Avant elle, Agathe Auproux a également tenté sa chance. À l'antenne de C8, Cyril Hanouna avait même dévoilé une photo de la scène.

Si la jolie blonde semble plutôt sereine lors de l'épreuve, d'autres candidats de Fort Boyard ont semblé bien plus angoissés. Sur les images de ce pré-générique, Magloire hurle. Et il n'est pas le seul puisque l'humoriste Jarry et Capucine Anav apparaissent également paniqués.

Comme chaque année, Fort Boyard réserve de nombreuses surprises aux personnalités au casting. Rappelons que France 2 propose six nouvelles cellules de jeu supplémentaires : Le BoyardSki, Le Zoo, L'Asile, Le Rodéo Dino, Le Spa et Le Boyardodrome. Plus encore, Camille Lacourt – ancien champion de natation – et Pascal Soetens – animateur de SOS Ma famille a besoin d'aide sur NRJ12 – rejoignent la Cage aux côtés de Moundir, Brahim Zaibat et Frédérik Bousquet. Le comédien Éric Lampaert débarque lui aussi, puisqu'il campera le neveu du Père Fouras.