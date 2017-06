Emmanuel Macron au concert des Vieilles Canailles : L"ami" de Johnny Hallyday

L'amitié d'Emmanuel et Brigitte Macron et de Johnny et Laeticia Hallyday ne date pas d'hier. Les deux couples s'étaient déjà affichés ensemble lors de la célébration du 88e anniversaire de Line Renaud il y a bientôt un an, en juillet 2106. Le duo présidentiel entourait la comédienne avec Johnny et Laeticia Hallyday, ainsi que Vanessa Paradis, Muriel Robin ou Stéphane Bern, également un ami proche d'Emmanuel et Brigitte Macron.