Jeanne Moreau : Madonna pleure la mort de son "actrice préférée au monde"

Cette émission a été diffusée en 1998 par TF1. Dans Sacrées Femmes, Jean-Pierre Foucault consacrait un show unique à Madonna pour la sortie de son album Ray of Light qui s'est écoulé à 16 millions de copies dans le monde. Depuis la naissance de sa fille Lourdes, deux ans plus tôt, Madonna est entrée dans une ère plus mystique de sa carrière. Sur le canapé de l'animateur, elle porte cette longue robe noire qui l'ensevelit dans le clip de Frozen, premier extrait de l'album.

Après une douzaine de minutes d'émission, Foucault propose à son invitée de rencontrer celle qui déclarait à 17 ans "je serai exceptionnelle ou rien du tout" : Jeanne Moreau.

Je serai exceptionnelle ou rien du tout

La joie se lit sur le visage de Madonna, dont le sérieux semble s'être évanoui. Elle ressemble à une petite fille qui rencontre son idole. Et, c'est bien le cas. "Vous êtes très belle", lui glisse Jeanne Moreau en l'embrassant. "Toi, aussi", lui répond Madonna dans un français maladroit. "Vous êtes mon actrice préférée au monde. C'est un grand privilège pour moi, je suis tellement heureuse." Et Moreau de raconter avec un brin de malice : "Plusieurs fois, nous avons failli nous rencontrer et on s'est toujours ratées. Vous vous souvenez à Cannes ? Quand je vous ai attendue toute la nuit ?"

Tandis que Madonna salue la "modernité absolue" de l'actrice, cette "combinaison parfaite de force et de vulnérabilité" qui fit merveille chez François Truffaut, Rainer Werner Fassbinder (le fantastique Querelle) et Louis Malle, l'intéressée ne cache pas son admiration pour l'Américaine : "Moi, ce que j'aime chez Madonna, c'est qu'elle représente toutes les évolutions de la femme. J'ai aimé son arrogance, son obstination, la façon dont elle a exprimé, avec exactitude et beauté, les pulsions sexuelles (...) Je la trouve exemplaire."

On pouvait deviner le lien très spécial qui unissait Jeanne Moreau à Vanessa Paradis, on redécouvre cette admiration qu'elle partageait pour Madonna.