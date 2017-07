Kate Winslet et Leonardo DiCaprio : Réunis pour une double bonne cause

C'est un cadeau unique. Mercredi soir, Leonardo DiCaprio organisera son 4e gala de charité pour sa fondation. Rendez-vous est donné, comme l'an dernier, du côté de Gassin sur les terres du Domaine Bertaud-Belieu. Un parterre de stars y est attendu, avec la star oscarisée de The Revenant en premier lieu. Mais l'acteur américain ne sera pas seul. À l'aube des 20 ans de Titanic, il profitera de ce gala pour retrouver sa partenaire de jeu dans le film culte de James Cameron, Kate Winslet.

L'actrice britannique sera en effet parmi les invités qui feront le déplacement sur la French Riviera. Et en prime, elle mettra aux enchères un lot pour le moins unique : un dîner avec elle et Leo ! Des retrouvailles pour une bonne cause, doublées d'une occasion unique de passer une soirée avec les deux iconiques stars de Titanic. On n'ose imaginer à combien s'arrachera ce dîner, mais nul doute qu'il devrait être acheté moyennant un beau chèque. L'heureuse âme charitable fera une double bonne action, puisqu'outre la fondation de Leo, elle financera également une campagne GoFundMe montée par l'interprète de Rose et destinée à aider une jeune maman atteinte du cancer à se soigner en Grande-Bretagne.

Outre le tandem, Madonna, Marion Cotillard, Martin Scorsese, Penélope Cruz, Kate Hudson, Bradley Cooper, Jared Leto, Tobey Maguire, Edward Norton, Emma Stone, Uma Thurman, Adrien Brody ou Harvey Keitel seront de la partie. Même Anne Hidalgo va délaisser son bureau parisien pour une petite parenthèse varoise. La maire de Paris y recevra le New World Leadership Award pour son engagement vert au service de la capitale. Enfin, Lenny Kravitz donnera un concert durant la soirée.

L'hôte du soir espère fait mieux que l'édition 2016 où plus de 40 millions de dollars avaient été reversés à la Fondation Leonardo DiCaprio, laquelle lutte pour la défense de l'environnement et la protection des espèces animales.