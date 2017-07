Jeanne Moreau : Mort de l'immense actrice

L'icône du cinéma français vient de disparaître. Selon les informations du site Closer, l'actrice Jeanne Moreau est morte. Agée de 89 ans, elle "a été retrouvée sans vie dans son appartement parisien par sa femme de ménage" ce 31 juillet au matin. L'artiste laisse derrière elle d'inoubliables performances devant les caméras de Luis Buñuel, Theo Angelopoulos, Wim Wenders, Rainer Werner Fassbinder, Michelangelo Antonioni, Joseph Losey, Orson Welles ou encore François Truffaut, Louis Malle, André Téchiné et Bertrand Blier.

Comédienne mais également chanteuse et réalisatrice, Jeanne Moreau est née à Paris en 1928. Détentrice de trois César – le premier en 1992 pour La vieille qui marchait dans la mer, puis deux autres d'honneur en 1995 et 2008, elle a également obtenu un Oscar d'honneur en 2008 et a été présidente du jury du Festival de Cannes en 1975 et 1995.

Jeanne Moreau a été mariée deux fois, avec le comédien et réalisateur français Jean-Louis Richard et ils auront un fils, Jérôme, en 1949, puis avec le réalisateur américain William Friedkin, auteur de L'Exorciste et de French Connection. Elle a eu des relations avec le couturier Pierre Cardin durant cinq années, avec les cinéastes François Truffaut, Louis Malle, Tony Richardson qui quitte Vanessa Redgrave pour elle, ou encore le producteur Raoul Lévy.