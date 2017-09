Ouragan Irma : La terrible angoisse d'Alessandra Sublet et du couple Hallyday

Les dernières nouvelles ne sont pas rassurantes dans la zone. Un nouveau bilan provisoire fait état de "8 morts et 21 blessés" à Saint-Martin à la suite du passage de l'ouragan, a annoncé jeudi 7 septembre le colonel Vincent Boichard, responsable du détachement de la sécurité civile de l'Hexagone envoyé en renfort en Guadeloupe.

Interrogé sur franceinfo, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a prévenu que "les chiffres" allaient "bouger évidemment dans la journée" et que les "informations (étaient) parcellaires" en raison des difficultés à communiquer avec les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. "Deux frégates ont aussi été déroutées et vont croiser au large de Saint-Martin et Saint-Barthélemy", a annoncé le nouvel occupant de la place Beauvau.