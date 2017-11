Johnny Hallyday hospitalisé, un proche rassure : "La situation est stabilisée"

Ce combat est sans aucun doute l'un des plus délicats que Johnny Hallyday ait jamais eu à mener. Atteint d'un cancer des poumons comme il l'a officiellement révélé en mars dernier, tout en se montrant rassurant, le rockeur de 74 ans doit faire face à une nouvelle épreuve : l'hospitalisation. Si l'inquiétude a régné quelques heures durant, les dernières informations sont positives. En effet, un proche indique à l'AFP que ce séjour à l'hôpital est sur le point de prendre fin. "Son retour à la maison est prévu sous peu, la situation est stabilisée", annonce l'AFP, reprenant l'information de Voici selon laquelle le Taulier était hospitalisé depuis le 13 novembre dernier dans une clinique parisienne pour une détresse respiratoire. Pendant ces quelques jours, il a subi une batterie d'examens et une nouvelle séance de chimiothérapie, comme chaque mois depuis la découverte de son cancer du poumon.

Déterminé à remporter son combat contre la maladie, soutenu par son épouse Laeticia, leurs deux filles Jade et Joy, sa fille Laura Smet, son fils David Hallyday, mais aussi ses amis fidèles comme son manager Sébastien Farran et son directeur artistique Yarol Poupaud, Johnny Hallyday met toutes les chances de son côté. Sous l'étroite surveillance de son ami le professeur David Khayat, chef du service d'oncologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, le chanteur a récemment changé de protocole. Une information révélée par son ami et ancien producteurJean-Claude Camus au micro de Marc-Olivier Fogiel sur RTL.

Ce n'est pas la première fois que l'époux de Laeticia Hallyday change de protocole pour maximiser ses chances de succès. D'abord soumis à des séances de chimiothérapie qu'il a encaissées avec courage et détermination, l'artiste avait changé de traitement au printemps, "d'autres séances de chimio entrecoupées de périodes d'immunothérapie permettant de mobiliser et de renforcer ses défenses immunitaires" avait détaillé VSD au mois d'avril. Un nouveau traitement qui impliquait que la star prenne des médicaments à heure fixe quotidiennement et assiste également à des consultations médicales plusieurs fois par semaine.

À l'honneur ce vendredi 17 novembre avec la sortie de l'album de reprises qui lui est consacré, On a tous quelque chose de Johnny, l'icône du rock français publiera un nouvel album studio courant 2018. "Johnny a un album en cours d'enregistrement qui ne va pas tarder à entrer dans sa finalisation", avait indiqué son manager lors de la conférence de presse annonçant la sortie du disque.