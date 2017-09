Johnny Hallyday chante avec vigueur pour son médecin : Le rockeur garde le moral

Le compte Instagram de Laeticia Hallyday est le rendez-vous de tous les fans de la jeune femme engagée et de son époux Johnny. Le couple, dont la villa à Saint-Barthélemy a été en partie détruite par l'ouragan Irma, est actuellement à Paris.

Dans une récente Story posté sur Instagram, Laeticia Hallyday a partagé trois moments de sa journée : une séance en studio avec Yodelice et Johnny pour le nouvel album de ce dernier, une pause-café avec son amie, la créatrice de bijoux Marie Poniatowski (soeur de Sarah Lavoine) et enfin un dîner d'anniversaire tout particulier, celui du professeur David Khayat. Comme l'écrivent nos confrères de Gala.fr, ce dernier est "le médecin est chef de service d'oncologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris et n'est autre que celui qui suit Johnny Hallyday" pour son cancer. Dans la courte vidéo postée par Laeticia, on entend Johnny lui chanter Joyeux Anniversaire sous le regard des chefs Hélène Darroze (la meilleure amie de Laeticia) et Jean-François Piège.

Ce n'est pas le seul anniversaire que le couple Hallyday a récemment célébré. Dernièrement, Emma Smet, la deuxième fille d'Estelle Lefébure et David Hallyday, a eu 20 ans. La jeune femme a soufflé ses bougies entourées de ses parents, de ses petites tantes Jade (13 ans) et Joy (9 ans), de son demi-frère Cameron (12 ans, fils de David et Alexandra Pastor) et bien sûr de son grand-père Johnny et de Laeticia. Seule sa grande soeur Ilona, 22 ans, manquait à cette belle réunion de famille immortalisée sur Instagram par Laeticia.