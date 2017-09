Emma Smet fête ses 20 ans: Johnny Hallyday donne de la voix pour sa petite-fille

Les deux ex qui sont divorcés depuis 2001, et qui sont restés en très bons termes, se sont retrouvés le week-end dernier en région parisienne pour une grande soirée d'anniversaire organisée par Laeticia et Johnny Hallyday en l'honneur d'Emma. Entourée de son grand-père adoré, avec qui elle a passé des moments de complicité à Saint-Barthélemy cet été, de Laeticia, de ses parents, de son petit frère Cameron (dont la mère est Alexandra Pastor), mais aussi de ses tantes Jade et Joy, les deux dernières filles de Laeticia et Johnny Hallyday, Emma Smet a eu le droit à un bon dîner clôturé par un gâteau aux fraises ainsi qu'à une belle sérénade.

Actuellement en plein enregistrement de son nouvel album, il passe ses journées en studio avec ses fidèles musiciens dont Maxim Nucci, Johnny Hallyday a tout particulièrement donné de la voix pour sa petite-fille. Une joyeuse séquence en famille partagée par Laeticia Hallyday. "We love you @emma__smet Happy Birthday", a-t-elle légendée la vidéo reprise par Estelle Lefébure. "Un dimanche comme on aime en famille, pour ma chérie @emma__smet #merci", a commenté la maman d'Emma, regrettant l'absence de sa fille aînée Ilona.