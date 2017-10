Laura Smet et le cancer de Johnny Hallyday : "Les résultats sont bons"

Les rumeurs vont bon train ces derniers jours sur l'état de santé de Johnny Hallyday. Atteint d'un cancer des poumons qu'il a officialisé en mars dernier, tout en se voulant rassurant, le célèbre rockeur français de 74 ans se bat avec acharnement depuis plusieurs mois.

Alors qu'elle était l'invitée de Thomas Sotto samedi 28 octobre au journal télévisé de 20 heures de France 2 pour la promotion du film policier Carbone, en salles le 1er novembre prochain et réalisé par Olivier Marchal, Laura Smet a accepté d'évoquer la maladie de son père en toute fin d'interview. L'actrice de 33 ans s'est voulu rassurante : "Mon père, il se bat d'une manière incroyable. Et il a raison de se battre car les résultats sont là, et ils sont bons." La fille de Nathalie Baye et de Johnny Hallyday a tenu à exprimer une nouvelle fois son immense fierté, sans parvenir à cacher son émotion. "Et je suis extrêmement fière de mon père. Je ne peux pas vous dire plus que ça", a-t-elle déclaré. A ses côtés, Olivier Marchal s'est montré tout aussi confiant, révélant qu'un projet de film est "dans les tuyaux" avec Johnny Hallyday et sa fille.

Ce n'est pas la première fois que Laura Smet exprime la fierté qu'elle ressent pour son père, dont elle est très proche. A l'occasion du 74e anniversaire du Taulier célébré en juin dernier, l'actrice avait publié des mots poignants sur Instagram : "Joyeux anniversaire papa @jhallyday #sifieredetoi #rockandrolldaddy #jetaime."