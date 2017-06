Johnny Hallyday : Sa fille Laura Smet "si fière" de lui pour ses 74 ans

Actuellement en pleine tournée avec ses acolytes des Vieilles Canailles Jacques Dutronc et Eddy Mitchell (la série de concerts a démarré le 10 juin à Lille), Johnny Hallyday puise toute son énergie dans la joie de renouer avec son public. Traité pour soigner un cancer depuis plusieurs mois, l'époux de Laeticia Hallyday est constamment entouré des siens et s'affiche en très grande forme sur scène, plus combatif et passionné que jamais.