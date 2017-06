Laura Smet et son chéri non loin d'Estelle Mossely enceinte à Roland-Garros

L'amour et le sport font toujours bon mélange chez les people. Samedi 10 juin, de nombreuses personnalités s'étaient donné rendez-vous à Roland-Garros pour assister à la finale des dames qui a été remportée haut la main par l'étoile montante du tennis féminin, la Lettonne Jeļena Ostapenko.

Dans les tribunes, plusieurs couples de stars ont fait une apparition remarquée. Outre Anne-Sophie Lapix et son mari Arthur Sadoun ou bien encore Marie Drucker et son compagnon Mathias Vicherat, Laura Smet a également été photographiée au côté de celui qui partage sa vie depuis quatre ans, Raphaël. Le soir même, à quelques centaines de kilomètres au nord de la capitale, le père de l'actrice, Johnny Hallyday, signait son grand retour sur scène au Zénith de Lille dans le cadre la nouvelle tournée des Vieilles Canailles, avec Jacques Dutronc et Eddy Mitchell.

Plus épanouie que jamais depuis qu'elle a trouvé l'amour, Laury Thilleman était aussi venue au bras de son compagnon, le chef cuisinier Juan Arbelaez. Tendre et câlin, le couple a multiplié les baisers fougueux sous l'oeil bienveillant de ses proches. Toute le clan de la jeune femme était effectivement présent sur place, Laury ayant embarqué à ses côtés son père Fabrice, sa mère Sophie, son frère Hugo et sa soeur Julie. Une véritable affaire de famille !

Enfin, une vedette du sport a également fait tourner les têtes, le baby bump bien en évidence. Très enceinte et accompagnée de son fiancé, le boxeur Tony Yoka, Estelle Mossely était ainsi venue remettre la coupe Suzanne-Lenglen à la grande gagnante de cette finale. L'athlète olympique de 24 ans était assistée du très sexy Alexander Skarsgård, acteur vedette de la série True Blood, pour descendre les marches à l'issue du match et décerner le prix à Jeļena Ostapenko.