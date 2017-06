Anne-Sophie Lapix, Marie Drucker : Radieuses avec leurs amoureux à Roland-Garros

Comme chaque année à la période estivale, les Internationaux de Roland-Garros attirent une foule de couples amoureux et complices qui s'imposent avec style et décontraction dans les tribunes.

Samedi 10 juin, plusieurs personnalités de la musique, du cinéma mais aussi de la télévision ont investi les gradins pour assister à la finale des dames qui opposait Jelena Ostapenko à Simona Halep (4-6, 6-4, 6-3). Et justement, deux têtes connues du petit écran français, icônes de France Télévisions, avaient assuré le déplacement : Anne-Sophie Lapix et Marie Drucker.

Grande fidèle de l'événement, la première est de nouveau apparue au côté de son époux, le publicitaire Arthur Sadoun. La veille, le couple avait déjà été aperçu dans les tribunes pour assister à la demi-finale des messieurs. Vêtue cette fois d'une robe imprimée, Anne-Sophie Lapix a volontiers pris la pose devant les photographes lors de son arrivée au village avant de rejoindre son mari. Il y a cinq jours, le président du directoire de Publicis s'était exprimé auprès du JDD pour prendre la défense de sa femme, fraîchement nommée aux manettes du JT de France 2 après l'éviction de son collègue David Pujadas. "Je ne parle jamais de ma vie privée afin de la protéger, mais là, je vais sortir de ma réserve. Ça suffit ! La première fois que j'ai vu mon épouse, c'était il y a dix ans : elle interviewait le Premier ministre au 20h de TF1. Elle n'a jamais eu besoin de mon aide, ni d'un carnet d'adresses. Le reste n'est que pur sexisme d'un autre âge et manque de profes­sion­na­lisme de certains médias", avait-il déclaré. Après ce coup de gueule justifié, la parenthèse Roland-Garros fait donc le plus grand bien à ce couple soudé, qui fêtera d'ailleurs ses sept ans de mariage le 26 juin prochain.

De grands habitués du tournoi Roland-Garros

Anne-Sophie Lapix n'était pas la seule femme amoureuse à être photographiée lors de cette finale mémorable puisque Marie Drucker était également venue au bras de son compagnon de longue date, Mathias Vicherat. Tout sourire sous leurs chapeaux, les parents du petit Jean (14 mois) sont eux aussi de grands habitués de ce rendez-vous sportif incontournable, ayant déjà été vus tendres et complices dans les gradins l'an passé. Celle qui a officiellement arrêté l'information il y a un an afin de se consacrer à la réalisation de documentaires et de sujets de société a aussi pris la pose devant les caméras au village avant de rejoindre le père de son fils. Lookés jusqu'au bout du borsalino, Marie Drucker et Mathias Vicherat n'ont pas manqué d'attirer l'attention, rayonnants de bonheur. Ah, l'amour...