David Pujadas évincé du JT de France 2 : Il sort de son silence !

Après plus de quinze ans passés aux commandes du JT de 20h sur France 2, David Pujadas tire sa révérence. L'annonce a fait grand bruit auprès des téléspectateurs, qui n'ont pas manqué d'adresser leur soutien au journaliste. Via son compte Facebook, David Pujadas a alors tenu à leur répondre. "À ceux, très nombreux qui me manifestent leur soutien ou sympathie, un grand merci pour vos mots, courriers, témoignages. Ils me vont droit au coeur. Je lis chacune de vos lettres", a-t-il écrit.

Et de poursuivre : "En attendant de m'adresser à chacun en particulier, je voulais vous dire que c'est un grand réconfort pour le travail accompli chaque jour. Beaucoup me parlent d'un journal exigeant mais accessible. C'était exactement notre ambition. Je suis sûr qu'elle se perpétuera dans les mois et les années qui viennent."