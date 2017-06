David Pujadas précipite son départ du 20h de France 2 !

David Pujadas ne semble pas disposé à faire des cadeaux à la direction de France 2 qui, malgré ses très bons scores enregistrés depuis de longs mois, a décidé son départ du Journal de 20h le 17 mai dernier.

Selon nos confrères de L'Opinion, le journaliste de 52 ans qui devait normalement terminer la saison aux manettes de son programme d'information très suivi a décidé de précipiter son départ à la semaine prochaine, au jeudi 8 juin pour être précis.

Ainsi, contre la volonté de la présidente de France Télévisions Delphine Ernotte, David Pujadas n'assurerait non seulement plus la présentation du journal de 20h de France 2 en cette fin de saison mais il ne prendrait pas non plus en charge L'Émission politique ou les futures soirées électorales à l'occasion des élections législatives des 18 et 25 juin prochains. Un coup dur pour la chaîne !

Selon toute vraisemblance, avant l'arrivée d'Anne-Sophie Lapix en septembre, c'est son joker Julian Bugier qui devrait assurer l'intérim.

Pour rappel, après l'annonce de son éviction qui a suscité la colère d'une partie de la rédaction, David Pujadas avait reçu de nombreux soutiens à l'antenne de France 2, dont celui de sa camarade Léa Salamé.