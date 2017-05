David Pujadas évincé du 20h : Marie-Sophie Lacarrau le soutient en direct !

Après seize années de bons et loyaux services à la tête du 20h de France 2, David Pujadas vient d'être écarté des commandes du journal par Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions. Une décision que ne comprend pas la rédaction de la chaîne du Service public qui n'a pas tardé à demander des explications avant de reprendre le travail...

C'est dans ce contexte que Marie-Sophie Lacarrau, à la tête du 13h ce 17 mai 2017, a eu quelques mots pour son collègue de 52 ans en toute fin de journal. "À 20h, comme tous les soirs en semaine depuis seize ans, vous retrouverez David Pujadas. Permettez-moi de lui apporter devant vous tout mon soutien et toute mon amitié. Je parle en mon nom, en celui de toute l'équipe du 13h et bien sûr de l'ensemble de la rédaction de France 2", a-t-elle lâché face caméra.

Invitée à se justifier quant à cette décision d'écarter David Pujadas de l'animation d'un journal dont les audiences ne cessaient de grimper au fil des années, Delphine Ernotte a commenté ce matin face à sa rédaction : "C'est ma décision. Ce n'est pas un désaveu pour David. Après seize ans, il faut une nouvelle incarnation parce qu'on arrive à la fin d'un cycle. On peut continuer à aller plus haut, à innover. Parce que David incarne le 20h depuis seize ans, c'est normal que je me pose la question de l'incarnation."

Selon nos confrères de Puremédias.com, le nom d'Anne-Sophie Lapix (C à vous sur France 5) circulerait pour la reprise en main du 20h de France 2. À suivre...

