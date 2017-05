David Pujadas quitte le 20h de France 2 : "Cette décision n'est pas la mienne"

Après plus de quinze ans aux commandes du journal de 20h sur France 2, David Pujadas tire sa révérence. En effet, comme l'ont révélé nos confrères de Puremédias, le présentateur "vient de confirmer à ses équipes" son départ.

"Cette décision n'est pas la mienne. Elle ne nous a pas été expliquée", a de son côté déclaré David Pujadas. Nos confrères ont par ailleurs précisé que "toute l'équipe du 20h va être écartée, dont la rédaction en chef".

Si l'avenir professionnel de David Pujadas reste pour l'heure encore flou, nos confrères de Pure Médias ont indiqué qu'Anne-Sophie Lapix était pressentie pour le remplacer à la présentation du journal télévisé de 20h.

"C'est la fin d'une présidentielle, et donc d'un cycle pour Pujadas qui, déjà la saison dernière, était menacé", a déclaré un journaliste de France 2 auprès de Puremédias.

Face à la nouvelle du départ de David Pujadas, et de la possible arrivée d'Anne-Sophie Lapix, nos confrères ont contacté la rédaction de France Télévisions, qui "ne fait aucun commentaire".

Pour rappel, en février 2016, des rumeurs annonçaient déjà le départ du journaliste. Dans les colonnes du Parisien-Aujourd'hui en France, la direction de France Télévisions avait formellement démenti, indiquant que David Pujadas était "consterné par toutes ces rumeurs infondées". Et d'assurer : "Il n'y a aucune remise en cause de sa position au 20h". En un an, la situation a bien changé.