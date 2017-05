David Pujadas évincé du 20h de France 2 : Certains journalistes soulagés...

Si une levée de boucliers est née à la suite de l'annonce de l'éviction de David Pujadas de la tête du 20h de France 2 à l'issue de cette saison, certains journalistes de la chaîne publique seraient au contraire soulagés par cette décision assumée par Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions.

En effet, le Syndicat national des journalistes (SNJ) de France 2 a publié hier un communiqué tranchant fortement avec les images montrant l'incompréhension de la rédaction de la chaîne ce 17 mai, quelques instants après l'annonce tant décriée. "Le SNJ rappelle qu'il n'avait cessé d'alerter la direction de l'information sur les dérives de l'édition phare de la chaîne, sous le règne de David Pujadas et d'Agnès Vahramian, sa rédactrice en chef. Non, l'audience ne justifie pas tout, et le côté obscur du 20h se traduisait par une violence du management, un taylorisme érigé en système et de la discrimination professionnelle", ont-ils publié.

Selon un journaliste qui s'est confié à nos confrères de L'Express, les images d'une rédaction qui fait bloc derrière David Pujadas "ne reflètent pas la réalité". Toujours selon lui, c'est plus la question du timing et de la forme choisis pour cette annonce qui a mobilisé la rédaction.

Jeudi 18 mai, à l'occasion d'un nouveau numéro de L'Émission politique en prime time sur France 2, Léa Salamé a elle aussi pris position en s'adressant directement à son collègue en fin d'émission. "Je voulais vous dire mon plaisir une nouvelle fois d'avoir préparé et présenté cette émission politique qui a rythmé toute l'élection présidentielle avec vous et vous redire mon estime pour le professionnel que vous êtes, et mon amitié pour l'homme que vous êtes", a-t-elle lâché non sans émouvoir le pilier du 20h qui devrait être remplacé par Anne-Sophie Lapix.

Une séquence à découvrir dès à présent dans notre player vidéo !