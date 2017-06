Estelle Mossely et Tony Yoka : Futurs parents complices avant le grand combat

Un défi de taille attend Tony Yoka ce vendredi 2 juin. Après un exil dans la banlieue de San Francisco, trois mois passés à s'entraîner avec intensité et rigueur, le boxeur français champion olympique des poids lourds à Rio combattra pour la toute première fois en tant que professionnel.

A la veille de son affrontement avec l'impressionnant américain Travis Clark (38 ans, 12 combats, 12 victoires), Tony Yoka a participé à la conférence de presse organisée au siège de Canal + jeudi 1er juin, avec qui il a signé un contrat d'exclusivité. Presque à nu pour se soumettre à la traditionnelle pesée officielle - la balance affichait 109 kilos - le boxeur français de 25 ans a pu compter sur le soutien de sa fiancée, Estelle Mossely.

Enceinte de son premier enfant, la boxeuse de 24 ans, elle aussi championne olympique à Rio l'été dernier, consacre tout son temps à la gestion de la carrière de Tony Yoka en attendant l'arrivée de leur bébé. Rayonnante dans une longue robe colorée fluide, ceinturée au dessus de son ventre qui s'est bien arrondi, Estelle Mossely a entamé son septième mois de grossesse. Lors d'une interview accordée à L'Equipe en avril dernier le couple en or avait livré quelques détails sur leur bébé : "On est heureux, ça fait partie des plus belles choses de la vie. L'arrivée de notre fils est prévue pour début août", avaient indiqué les jeunes parents depuis les Etats-Unis.

S'agissant de son entrée très médiatisée dans le monde des professionnels, Tony Yoka a conscience de l'enjeu qui pèse sur ses épaules. "J'ai plus de pression, même si je l'avais avant Rio en étant numéro 1 mondial", a-t-il confié au Parisien durant la conférence de presse. Mais son nouveau statut de professionnel, l'argent qui va avec, et la solidité de son couple avec Estelle Mossely lui permettent d'appréhender ce nouveau défi avec assurance : "Dans ma vie, ça va bien, dans mon couple, ça va très bien. Financièrement aussi : j'ai un beau contrat. Je peux me consacrer pleinement à mon sport."

Le grand saut de Tony Yoka, disputé en six rounds de trois minutes, sera retransmis en direct sur Canal+ à partir de 21h.

Olivia Maunoury