Estelle Mossely enceinte : Le ventre de la championne s'est bien arrondi

"On est heureux, ça fait partie des plus belles choses de la vie. L'arrivée de notre fils est prévue pour début août", avait confié le couple en or à L'Équipe il y a deux mois, révélant le sexe du bébé mais aussi la date de son arrivée.

Depuis sa médaille olympique dans la catégorie des super-lourds, Estelle Mossely a choisi de mettre sa carrière entre parenthèses pour se consacrer à sa grossesse mais aussi à la carrière de Tony Yoka, elle ne sait pas encore si elle renfilera ses gants après l'accouchement.

Tony Yoka, 25 ans, disputera son tout premier combat en tant que professionnel le 2 juin prochain au Palais des Sports de Paris. Il affrontera l'Américain Travis Clark, 38 ans, invaincu en douze combats, qui en a remporté huit avant la limite... Le grand saut de Tony Yoka, disputé en six rounds de trois minutes, sera retransmis en direct sur Canal+, avec qui le boxeur a signé un contrat d'exclusivité. "J'ai rejoint le monde de la boxe professionnelle avec pour objectif de devenir le premier champion du monde poids lourds français. Depuis les Jeux olympiques, je n'ai plus disputé de combat, j'ai hâte de retourner sur le ring devant mon public qui nous a tant soutenus cet été", avait indiqué dans un communiqué. Il pourra sans aucun doute compter sur le soutien infaillible de sa belle Estelle.

