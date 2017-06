Johnny Hallyday : Fous rires avec Joy avant la tournée... L'adorable vidéo

Arrivé en France fin mai, Johnny Hallyday a donné mardi une grande conférence de presse au côté de ses deux acolytes pour évoquer leur retour tant attendu. Soigné depuis des mois pour traiter son cancer, le chanteur va aujourd'hui beaucoup mieux et avait volontairement choisi de ne pas s'épancher davantage sur le sujet. "Je vais le mieux possible. Tout le monde sait que j'ai un cancer. Je lutte, je me soigne et j'espère m'en sortir", avait-il déclaré aux journalistes. L'adrénaline des concerts et les retrouvailles avec le public sauront lui donner toutes les forces nécessaires pour poursuivre son combat. Et le vaincre.