Johnny Hallyday : En grande forme pour quitter Los Angeles, direction Paris

C'est un jour que les fans de Johnny Hallyday attendent de pied ferme. Le 10 juin prochain à Lille, le rockeur de 73 ans débutera officiellement la tournée des Vieilles Canailles au côté de ses acolytes de toujours, Jacques Dutronc et Eddy Mitchell. Les trois chanteurs se produiront au cours de dix-sept concerts exceptionnels avant de clôturer leur tournée à Carcassonne le 5 juillet prochain.

Lundi 29 mai, c'est donc au côté de son épouse Laeticia et de leurs filles Jade (12 ans) et Joy (8 ans) que l'interprète de Rester vivant a été photographié lors de son arrivée à l'aéroport de Los Angeles, peu de temps après avoir quitté leur domicile. En grande forme, tout de noir vêtu et coiffé d'un élégant chapeau, Johnny Hallyday était également accompagné de son manager Sébastian Farran et de sa fidèle boule de poils, Cheyenne. La grand-mère de Laeticia, Elyette, était aussi du voyage.

Déterminé à dire "fuck au cancer" et à mener sa vie tel qu'il l'entend, celui qui a récemment été filmé en train d'entonner gaiement du Katy Perry dans sa voiture est continuellement porté par l'amour et le soutien de sa famille et de ses fans, ses meilleurs remèdes contre la maladie. Aucun doute que son grand retour sur scène lui donnera toute la force nécessaire pour poursuivre son chemin vers la guérison.

Avant son départ pour Paris, Johnny Hallyday a d'ailleurs pris la pose devant la piscine de sa maison californienne, fier d'annoncer son grand retour. Le cliché a été publié sur le compte Instagram de Laeticia et le montre tout sourire. "Bye bye #LA next #Paris @jhallyday", a-t-il légendé. Bienvenue en France, l'artiste !