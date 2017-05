Johnny Hallyday : En pleine forme, il s'amuse sur du Katy Perry

Dans moins de deux semaines, Johnny Hallyday fera son grand retour sur scène à Lille, pour le lancement de la nouvelle série de concerts très attendus des Vieilles Canailles prévu le 10 juin. L'icône de la chanson française y retrouvera ses deux grands amis Jacques Dutronc et Eddy Mitchell.

Toujours à Los Angeles pour le moment, où il habite avec sa femme Laeticia Hallyday et leurs deux filles Jade (12 ans) et Joy (8 ans), Johnny Hallyday continue de prouver qu'il se porte à merveille malgré son combat contre la maladie. Le chanteur de 73 ans a en effet confirmé en mars dernier qu'il était traité pour un cancer. Pour preuve de sa grande forme, la nouvelle vidéo postée par son épouse sur son compte Twitter le 28 mai.

Laeticia Hallyday a ainsi partagé une courte séquence sur laquelle on découvre le rockeur préféré des Français en pleine écoute d'un titre éloigné de son univers de prédilection. Johnny Hallyday s'amuse sur le dernier titre de Katy Perry, Bon appétit, et entonne gaiement les quelques mots en français de la chanson. "Bon appétit bébé", lâche-t-il en même temps que la route californienne défile, lâchant un petit sourire. Un moment inattendu que Laeticia a beaucoup aimé et qu'elle ne voulait pas garder pour elle.