Katy Perry se fait pétrir les fesses dans son nouveau clip... Et ça lui plaît !

Depuis fin avril, Katy Perry est officiellement de retour dans les bacs avec la sortie de son nouveau single chanté en featuring avec le groupe de hip-hop Migos, Bon Appétit, premier extrait de son album à paraître le 9 juin prochain, Witness. Vendredi 12 mai, la chanteuse de 32 ans a finalement dévoilé le clip de ce tube inédit, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est... très atypique.

Vêtue d'une tenue couleur chair, la sulfureuse brunette passe à la casserole. Littéralement. Cuisinée comme plat de résistance, Katy Perry y est vue en train de se faire pétrir le corps, de se faire malaxer les fesses et les jambes, avant de se faire décorer de légumes et de prendre place dans une marmite. Le message véhiculé dans les paroles est clair : "Parce que je suis tout ce que tu veux, garçon / Tout ce que tu peux avoir, mec / Je suis exhibée comme un buffet / Appétit pour la séduction / Tout chaude sortie du four / Ça fond dans la bouche, un peu d'amour / Bon appétit bébé", chante-t-elle.

L'émancipation sexuelle est quelque chose de féministe

Lors d'un live chat organisé sur YouTube, l'ex-chérie d'Orlando Bloom avait prévenu ses fans : "Il vaut mieux être seul pour regarder ça, car je ne crois pas que ce soit approprié au travail", avait-elle déclaré, justifiant la mention NSFW ("not safe for work") avancée au début du clip. Outre l'objectivation sexuelle évidente de la femme, la vidéo fait également parler d'elle pour son étrange dimension anthropophage. Bon appétit, en effet.

Réputée pour ses petites provocations, Katy Perry avait néanmoins expliqué lors de son live chat que sa vidéo portait un autre message fort. "Je pense que l'émancipation sexuelle est quelque chose de féministe. Je pense que lorsque cela se passe selon vos termes et avec votre consentement, le sexe peut être quelque chose de beau et de puissant", avait-elle déclaré. En définitive, son clip ne cherche pas tant à faire passer le message que les femmes peuvent être traitées comme des bouts de viande, mais plutôt qu'elles ont pleinement le contrôle sur leur sexualité.