Miley Cyrus et Liam Hemsworth complices en famille... avant d'agrandir la leur ?

Jamais l'un sans l'autre, Miley Cyrus et Liam Hemsworth ne se quittent plus d'une semelle. Depuis qu'ils se sont réconciliés il y a tout juste un an, après une rupture de près de trois ans, les jeunes fiancés sont inséparables. Au point que le couple ne cesse de faire l'objet de rumeurs de mariage. Au début de l'année, les internautes se sont demandé si la popstar de 23 ans et l'acteur star de la saga Hunger Games ne s'étaient pas dit "oui" lors d'un réveillon en famille. Il semblerait que tel ne soit pas (encore) le cas. En revanche, tout semble indiquer que leur union serait imminente !

Ce samedi 7 janvier au soir, l'interprète de Wrecking Ball et l'acteur de 26 ans se sont rendus au célèbre restaurant Nobu à Malibu, pour dîner en famille. Selon les informations du site américain TMZ, le couple aurait passé un cap au cours de cette sortie ! Le site américain assure que les deux stars ont fait les présentations entre leurs deux belles familles en vue de leur mariage à venir. Miley Cyrus était accompagnée de sa mère Tish, tandis que Liam était accompagné de ses parents Leonie et Craig. Aux abonnés absents, l'ex-star de la country Billy Ray Cyrus, qui ne semble guère impliqué dans les préparatifs du mariage de sa fille.

Tandis que la cérémonie s'organise doucement, il se murmure en outre que le couple songerait "sérieusement" à fonder une famille, à en croire les informations du magazine OK!. "Miley et Liam ont commencé à discuter très sérieusement de l'idée de fonder une famille, ces derniers mois. Si elle tombe enceinte tant mieux, mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Elle songe sérieusement à adopter. Miley est bouleversée par tous les enfants défavorisés du monde... Elle veut tous les adopter", rapporte un informateur du magazine.

L'adoption est une question de tradition dans la famille de la chanteuse puisque sa mère a elle-même été adoptée à l'âge d'une semaine, tandis que son père Billy Ray a adopté ses frères Brandi et Trace, nés d'une des précédentes relations de Tish.

Coline Chavaroche