Johnny Hallyday : En grande forme avec ses "girls" avant le retour sur scène

Johnny Hallyday, pas en mesure de remonter sur scène pour la nouvelle tournée des Vieilles Canailles ? Outre son démenti clair et net, le chanteur prouve surtout un peu plus chaque jour qu'en dépit de sa lutte contre le cancer, il est en pleine forme.

Le rockeur, a été repéré le 6 mai à Los Angeles, se rendant voter pour le second tour de l'élection présidentielle - avec un peu d'avance comme l'ensemble des Français de l'étranger - en compagnie de sa femme Laeticia et de leurs filles Jade et Joy. Tout sourire, il a pris la pose pour des photographes avant de poursuivre sa route. Le lendemain, comme en témoigne son compte Instagram, l'interprète de Allumer le feu s'offrait une revigorante virée à moto ! Le chanteur et son épouse ont aussi été vus participant à une soirée donnée par Cartier à Milk Studios et au cours de laquelle ils ont pris du bon temps, écoutant notamment le concert d'Alicia Keys. Johnny en a gardé un souvenir qu'il a posté sur Instagram. "My girls", a-t-il commenté en légende d'un cliché où il pose fièrement avec Laeticia et une horde d'autres femmes.