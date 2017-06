David Hallyday avec son fils qu'il ne montre presque jamais, Cameron

Remarié depuis 2004 à l'héritière monégasque Alexandra Pastor, relation de laquelle est né Cameron, l'ex-mari d'Estelle Lefébure passe beaucoup de temps avec son fils malgré sa carrière et la sortie de son dernier album Le Temps d'une vie (Polydor) et les concerts qui ont suivi. Parce qu'il a lui-même souffert de l'absence parfois pesante de son père, dont il est très proche aujourd'hui, David ne veut pas commettre les mêmes erreurs. "Quand je fais des activités avec Cameron, c'est toujours très fort. Notre relation est presque animale. En y repensant, je me dis que c'est peut-être la raison pour laquelle cela a si bien fonctionné quand j'ai collaboré avec mon père pour l'album Sang pour sang", confiait David Hallyday à Gala en octobre dernier.