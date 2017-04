Johnny Hallyday heureux de retrouver son fils David à Los Angeles

Très occupé avec la sortie de son nouvel album, Le Temps d'une vie, et les concerts qui ont suivi, David Hallyday n'avait pas encore eu le temps de se rendre auprès de son père Johnny Hallyday, actuellement traité pour un cancer. Si le chanteur de 50 ans n'a pas manqué de prendre régulièrement de ses nouvelles, refusant de trop s'exprimer sur son état de santé, c'est avec un immense plaisir qu'il le retrouve chez lui, à Los Angeles.

Après avoir skié du côté du Colorado avec sa femme Alexandra Pastor, leur fils Cameron ainsi que ses deux sublimes filles Ilona et sa petite soeur Emma Smet (21 et 19 ans), pendant que leur maman Estelle Lefébure se dorait la pilule sous le soleil de Saint-Barthélemy, David Hallyday a pris l'avion direction la Californie. Si son épouse, Cameron et Emma l'accompagne, Ilona, elle, a regagné l'Europe et se trouve actuellement à Londres, sans nul doute pour remplir des obligations professionnelles. Elle est mannequin.

Heureux de rejoindre la côte Ouest, le fils aîné de Johnny Hallyday n'a pas tardé à rejoindre la maison familiale. Des retrouvailles enjouées que Laeticia Hallyday a partagées sur sa page Instagram. La femme de Johnny Hallyday propose ainsi un cliché père-fils en noir et blanc, David assis sur une moto tandis que Johnny pose avec le bras sur son épaule. Les deux chanteurs ne partagent pas seulement la même passion pour la musique, ils aiment aussi les deux-roues.