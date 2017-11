Laeticia Hallyday : Jade et Joy font le show pour la victoire d'Amir, touché

Parmi les presque 5 millions de téléspectateurs branchés samedi 3 novembre devant les NRJ Music Awards 2017, TF1 pouvait compter sur la famille Hallyday. Depuis leur salon de Marnes-la-Coquette, Johnny et Laeticia Hallyday ont regardé la cérémonie en compagnie de leurs filles Jade (13 ans) et Joy (9 ans). Les deux fillettes ont particulièrement apprécié la victoire de leur chouchou Amir.

Le chanteur révélé dans The Voice était nommé dans deux catégories : Groupe/Duo francophone de l'année pour sa collaboration avec One Republic sur le titre No Vacancy (J'te remercie) et Chanson francophone de l'année avec On dirait. C'est ce dernier trophée que l'artiste de 33 ans a décroché, pour le plus grand plaisir de Jade et Joy. Quand Amir est monté sur scène pour interpréter son tube, extrait de son premier album Au coeur de moi, les deux fillettes et un copain se sont lancés dans une chorégraphie endiablée que Laeticia a filmée et postée sur Twitter avec la légende : "Fan club."