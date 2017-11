David Hallyday et la superbe Ilona Smet : Retrouvailles complices à Paris

Cet été dans Paris Match, Ilona racontait combien elle était proche de son papa : "Il est l'homme le plus drôle que je connaisse. Il m'a toujours fait rire et je pense avoir un peu hérité de son sens de l'humour. Notre relation est proche de celle d'un frère et d'une soeur", confiait ainsi la jeune femme.

Leur présence à Paris n'est sans doute pas un hasard. Johnny Hallyday a récemment été hospitalisé quelques jours pour une détresse respiratoire. Le rockeur a retrouvé son domicile de Marnes-la-Coquette le 18 novembre où il doit se reposer. On le sait très entouré grâce à Laeticia, capable de réunir autour de lui tout ceux qui l'aiment. On lui doit par exemple d'avoir réconcilié, après six ans de brouille, le rockeur et son producteur historique Jean-Claude Camus. Ce dernier n'a eu de cesse, dans chacune de ses récentes interviews, d'évoquer la bienveillance de Laeticia envers Johnny.