David Hallyday : Tête-à-tête avec sa sublime aînée, Ilona Smet...

Fier comme seul un papa peut l'être, David Hallyday a tenu à immortaliser ce joli moment en tête à tête et a posté un selfie sur Instagram. On y découvre Ilona, mannequin évidemment, un grand sourire illuminant son doux visage. Le mois dernier, c'est une photo avec sa fille Emma lors d'une sortie au cinéma que David publiait ; Emma qui a célébré son 20e anniversaire mi-septembre chez son grand-père Johnny Hallyday à Marnes-la-Coquette. La jeune fille était pour l'occasion entourée de presque toute sa famille : ses parents Estelle Lefébure et David Hallyday, son petit frère Cameron, son grand-père et Laeticia Hallyday, ainsi que ses jeunes tantes, Jade et Joy Hallyday.