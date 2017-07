Ilona Smet et son père : "Notre relation est celle d'un frère et d'une soeur"

À seulement 21 ans, Ilona Smet assure la relève du prestigieux patronyme qu'elle porte en faisant carrière dans le mannequinat. La jeune femme suit ainsi les traces de sa maman Estelle Lefébure, tout en ayant un diplôme de décoratrice d'intérieur en poche. Bien qu'elle voyage beaucoup, elle essaye toujours de trouver du temps pour son clan. Avec son père David Hallyday, elle entretient même une relation privilégiée...

Installée à Londres avec son amoureux Kamran Ahmed, Ilona Smet a la chance d'avoir son papa à proximité : David Hallyday, en effet, réside aussi outre-Manche depuis déjà trois ans avec sa femme et son fils. "Il est l'homme le plus drôle que je connaisse. Il m'a toujours fait rire et je pense avoir un peu hérité de son sens de l'humour. Notre relation est proche de celle d'un frère et d'une soeur", confie ainsi la jeune femme à Paris Match. Il faut dire que, de son propre aveu, elle a eu la chance avec sa soeur Emma de recevoir une éducation "ni trop stricte ni trop relâchée". Avec David Hallyday, elle aime par exemple faire "du karting" ou "aller au cinéma". Des loisirs simples mais qui font du bien puisqu'elle est souvent en déplacement pour des photos ou des projets mode.

Ilona Smet est aussi proche de sa mère, qui lui a d'ailleurs donné d'importantes leçons de vie. "Elle m'a appris à respecter mon corps, à ne pas me laisser influencer ni subir les diktats, et surtout, à ne pas faire des choses que je regretterais par la suite, comme maigrir de façon inconsidérée. (...) Pour ma mère comme pour moi, la santé et la vie sont prioritaires", dit-elle.

Thomas Montet

L'interview d'Ilona Smet est à lire dans Paris Match en kiosques le 4 juillet 2017.