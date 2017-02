Ilona Smet : Sa Saint-Valentin en amoureux, avec le charmant Kamran

Ce mardi 14 février, de nombreuses personnalités ont adressé à leur moitié de tendres messages. Ilona Smet a rejoint la liste avec la publication d'une photo de son amoureux. Kamran, son "Valentin pour toujours", devient l'un des hommes les plus enviés de la toile !

L'image est apparue sur le compte Instagram d'Ilona dans la soirée du 14 février. La fille d'Estelle Lefébure et David Hallyday (et petite-fille de Johnny Hallyday et Sylvie Vartan) apparaît allongée sur son petit ami Kamran Ahmed, tout sourire. Ilona écrit en légende "Mon Valentin pour toujours", suivi d'émoticones représentant un baiser et un coeur. Une véritable déclaration d'amour que les plus de 30 000 followers du mannequin ont likée et complimentés.

Cette photo d'Ilona et Kamran n'est pas la première en ligne sur Instagram. La jolie blonde de 21 ans en a publié plusieurs, la première en janvier 2013. Quatre ans plus tard, le couple poursuit sa belle histoire et la partage.