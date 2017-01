Estelle Lefébure : Trop fière de sa fille Ilona, mannequin star des podiums

La carrière de mannequin d'Ilona Smet a pris son envol en 2014. La jeune femme, qui a signé son contrat auprès de l'agence Supreme Management, a entre temps illuminé les dernières campagnes d'IKKS et du bijoutier AP Monaco, deux maisons dont elle est l'égérie.

Mercredi, lors du défilé Jean Paul Gaultier, la fille de David Hallyday a également pu compter sur le soutien et la présence de sa grand-mère Sylvie Vartan. "J'ai de la chance d'avoir des personnes aimantes autour de moi. Le meilleur conseil me vient de ma grand-mère qui m'a dit : tu es née originale, ne deviens pas une copie. Et j'ai retenu ça", avait-elle déclaré à son sujet en 2014 auprès du magazine Times Square Chronicles. Au premier rang, l'ex-épouse de Johnny Hallyday était tout aussi fière de voir que sa petite-fille adorée continue de mettre en application ses précieux conseils.