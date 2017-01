Fashion Week : Ilona Smet s'invite à la semaine des hommes

"THE SHOW MUST GO ON", écrit Balmain à propos de son dernier défilé. Ilona Smet, qui en était l'une des invitées de marque, s'est rendue, samedi 21 janvier en fin d'après-midi (17h) à l'Hôtel Potocki. Naturellement vêtue en Balmain, la fille d'Estelle Lefébure et David Hallyday a découvert la collection homme automne-hiver 2017 et la pré-collection prêt-à-porter automne 2017 de la maison parisienne, pensées par son directeur artistique Olivier Rousteing.

Comme Ilona, le mannequin Sofia Richie (fille de Lionel Richie et petite soeur de Nicole Richie), le pilote de F1 Lewis Hamilton et le rugbyman néo-zélandais Dan Carter ont répondu favorablement à l'invitation de Balmain.

Ilona, Sofia et bien d'autres ont fêté la réussite du défilé samedi soir au Pompon Magnifico, rue Richelieu dans le 1er arrondissement.