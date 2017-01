Fashion Week : Sylvester Stallone, Jude Law... leurs enfants font le show !

La planète Mode n'a d'yeux que pour ses Millennials, mannequins enfants de stars et idoles des réseaux sociaux. Dolce & Gabbana les a couronnés au cours de son défilé mixte automne-hiver 2017-2018 à Milan. L'événement, qui s'est produit vendredi 14 janvier, Jour 2 de la Fashion Week de Milan consacrée aux nouvelles collections masculines, était animé par le chanteur Austine Mahone. Parmi les participants, il fallait compter su Brandon Lee, Diggy Simmons, Presley Gerber, Rafferty Law, le rappeur britannique Tinie Tempah et l'acteur Will Peltz.

Brandon, Presley et Rafferty figurent sur la nouvelle campagne publicitaire de la marque italienne.

Chez ces dames, les soeurs Sistine et Sophia Stallone (18 et 20 ans), Sofia Richie (18 ans), la Française Sonia Ben Ammar et Immy Waterhouse (22 ans) complétaient le casting de mannequins de Dolce & Gabbana. Tous et toutes ont fêté la réussite du show au cours d'une after party endiablée.