Sistine Stallone : En lingerie, la fille de Sylvester Stallone est une bombe

Exit les vêtements de la nouvelle collection Métiers d'Art de Chanel, pensée par Karl Lagerfeld et présentée au Ritz, à Paris ! C'est habillée d'un perfecto Marc Jacobs (collection automne-hiver 2016-17) et de lingerie que Sistine se présente, dans le dernier bonus du LOVE Advent 2016. Le magazine LOVE révèle ainsi la dernière surprise de son calendrier de charme. Filmée par Doug Inglish au Cactus Tube Studio, à West Hollywood, Sistine réalise dans ce clip un numéro de charme imparable.

La superstar et amie des animaux Paris Hilton et les mannequins Kelly Rohrbach, Shanina Shaik et Nina Agdal ont elles aussi célébré l'Avent avec la publication britannique.