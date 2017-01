Brooklyn Beckham et Sofia Richie : Nouveau rencard pour les deux inséparables

Sofia Richie et Brooklyn Beckham sont inséparables. Les deux jeunes célèbres "fille et fils de" ne se lâchent plus d'une semelle depuis le mois d'octobre dernier. La fille de Lionel Richie et le fils de David et Victoria Beckham ont sympathisé après leurs ruptures respectives, l'une s'étant séparée de Justin Bieber quand l'autre a mis un terme à sa romance avec l'actrice Chloë Grace Moretz.

Depuis, pas un mois ne passe sans qu'ils soient photographiés ensemble où qu'ils échangent des like sur les réseaux sociaux. Très proches, ils alternent entre balades nocturnes dans les rues de Los Angeles et soirées mondaines. Plus récemment, Sofia et Brooklyn ont délaissé le soleil de Californie pour s'envoler vers Londres, où réside la famille de l'adolescent de 17 ans. Ce jeudi 19 janvier, ils ont été photographiés alors qu'ils se rendaient au Bloomsbury Bowling.

L'endroit idéal pour un rencard en toute discrétion, mais c'était sans compter les paparazzi qui les attendaient devant. Habitués aux flashs des photographes, ils ont toutefois veillé à arriver et repartir séparément, de quoi semer le doute sur la nature de leur relation. Se pourrait-il qu'il y ait anguille sous roche ? "Ils ne sortent pas ensemble, ils font juste partie du même cercle d'amis qu'ils ont à Los Angeles", affirmait un proche au Daily Mail en octobre dernier. À l'allure où vont les choses, pas sûr que cela dure bien longtemps.

C'est la petite princesse d'Hollywood Chloë Grace Moretz qui risque d'être déçue. La star du film Kick-Ass est toujours célibataire depuis sa rupture avec l'aspirant photographe, avec qui elle a fricoté pendant près de trois ans avant d'officialiser. La jolie blonde de 19 ans avait ensuite continué pendant quelques semaines à entretenir le doute autour de leur séparation, avant de finalement voir la réalité en face.

Coline Chavaroche