Laetitia Casta, Monica Bellucci, Virginie Efira: Sublimes pour le Sidaction

Cette saison encore, le Sidaction a sonné le glas de la Fashion Week mi-mode masculine, mi-Haute Couture ! Plus de 500 personnes ont assisté au Dîner de la mode de l'association de lutte contre le sida, en partenariat avec la Fédération française de la couture (FFC). Laetitia Casta, Monica Bellucci et Virginie Efira comptaient parmi les prestigieux invités...

Ce n'est pas au Pavillon d'Armenonville mais bien au Grand Palais, antre des défilés Alexandre Vauthier, Chanel, Ralph & Russo et Dior Homme, que le Sidaction et la FFC ont convié les personnalités présentes au 15e Dîner de la mode. Pierre Bergé et Line Renaud, président et vice-présidente du Sidaction, y ont notamment reçu Laetitia Casta, une ravissante Monica Bellucci accompagnée du coiffeur John Nollet et Virginie Efira. Les actrices Aïssa Maïga, Alice Belaïdi et Alice David, Ana Girardot, Anaïs Demoustier, Catherine Deneuve, Diane Kruger, Elodie Bouchez, Karin Viard, Kristin Scott-Thomas, Marie-Ange Casta, Marina Foïs et Marina Hands, Olga Kurylenko, Sandrine Kiberlain et Zoé Félix étaient également de la partie.

Anouchka Delon et son compagnon Julien Dereims, la ministre de la Culture Audrey Azoulay, Estelle Lefébure, vue la veille au défilé Haute Couture de Jean Paul Gaultier (auquel sa fille Ilona Smet a participé), Inès de la Fressange, Mademoiselle Agnès et Sonia Rolland, radieuse au bras de Jalil Lespert, se sont elles aussi rendues au Grand Palais jeudi soir. Les locaux de l'avenue du Général-Eisenhower ont accueilli un énième défilé de stars, grandiose, dont les créateurs Alexandre Mattiussi, Alexis Mabille, Azzedine Alaïa, Isabel Marant, Jean Paul Gaultier, Maria Grazia Chiuri et Vanessa Seward (accompagnée de son mari, Bertrand Burgalat) n'ont rien raté !

Côté messieurs, le Sidaction et la Fédération française de la couture ont pu compter sur le soutien de l'ancien ministre de la Culture Jack Lang et des acteurs Gilles Lellouche et Laurent Lafitte. Au cours de la soirée, Line Renaud et Pierre Bergé ont rappelé de bien tristes chiffres : 36,7 millions de personnes vivent avec le VIH et près de la moitié n'a toujours pas accès aux traitements. Chaque année en France, ce sont plus de 6 000 qui personnes se découvrent séropositives ; 150 000 personnes vivent avec le VIH, dont 25 000 sans même le savoir.

La présence des célébrités présentes à ce 15e Dîner de la mode a permis de collecter 775 000 euros au profit de la lutte contre le sida. Les bénéfices de ce gala seront répartis conformément aux statuts de l'association : 50% à des programmes de recherche et de soins et 50% à des programmes de prévention et d'aide aux personnes séropositives en France et dans le monde.