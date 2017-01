Paris Jackson complice avec Boy George face à Pierre Niney, chic et amoureux

La Fashion Week des présentations des collections homme automne-hiver 2017-2018 se poursuit dans la plus grande effervescence à Paris. Samedi 21 janvier, le défilé Dior était ainsi organisé au Grand Palais, attirant plusieurs dizaines de personnalités toutes aussi renommées les unes que les autres.

De passage en France depuis quelques jours, Paris Jackson (19 ans) a volontiers pris part aux festivités. Accompagnée de plusieurs gardes du corps, la nouvelle ambassadrice de la maison Chanel et unique fille du regretté roi de la pop Michael Jackson s'est affichée tout sourire pour s'installer au premier rang du défilé.

Sur place, la jeune femme a croisé la route d'une immense star mondiale, le chanteur Boy George. Complices, Paris Jackson et l'artiste britannique de 55 ans ont échangé quelques mots avant de prendre la pose côte à côte, ravis de découvrir les nouvelles silhouettes imaginées par le styliste Kris Van Assche.

Le comédien Pierre Niney faisait également partie de la liste d'invités VIP triés sur le volet. Très chic avec ses lunettes de soleil stylisées, l'acteur de 27 ans était venu au bras de sa compagne de longue date, la ravissante Natasha Andrews. Bras dessus bras dessous, le couple s'est affiché uni devant les photographes avant de rejoindre son siège.

Sur place, les amoureux ont notamment croisé la route du chanteur Bono et de son épouse Ali, de Carine Roitfeld, du rugbyman Dan Carter, du pilote Lewis Hamilton ou bien encore de l'élégant Lambert Wilson. Marisa Berenson, Wang Kai, Anton Corbijn et sa compagne Nimi Ponnudurai, Rami Malek, Maria Grazia Chiuri, Karl Lagerfeld, Sidney Toledano, AS$AP Rocky, ASAP Ferg et Dan Witz étaient aussi présents.