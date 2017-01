Paris Jackson : Vedette en devenir, elle met la capitale française à ses pieds

De passage en France, Paris Jackson n'en finit pas de créer la sensation lors de ses apparitions. Vendredi 20 janvier, l'unique fille du regretté roi de la pop Michael Jackson a fait tourner les têtes lors de son arrivée au défilé de mode Givenchy pour la présentation de la collection homme automne-hiver 2017/2018.

Venue à bord d'un imposant véhicule et escortée de nombreux gardes du corps, la jeune femme de 18 ans est apparue tout sourire à l'entrée du site Richelieu de la Bibliothèque nationale de France, où était organisé le show. Les yeux pétillants, la jeune américaine s'est prêtée au jeu du traditionnel photocall avant de s'installer au premier rang du défilé. Sur place, elle a notamment retrouvé son amie et mentor, la journaliste et styliste française Carine Roitfeld. L'ancienne rédactrice en chef de Vogue Paris (aujourd'hui à la tête de son propre magazine, le CR Fashion Book) cultive en effet une belle complicité avec la soeur de Prince (19 ans) et Blanket (14 ans).